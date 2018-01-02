نقل جثمان الراحل إبراهيم نافع إلى المستشفى السعودى الألمانى .. صور

أعلن هشام عبد العزيز، نائب مدير مكتب الأهرام بمطار القاهرة، أن جثمان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع توجه إلى ثلاجة المستشفى السعودى الألمانى المجاور للمطار للمبيت حتى صباح غد، الأربعاء، موعد الجنازة.



وقال "عبد العزيز": "سيتم خروج الجثمان من مبنى مؤسسة الأهرام بشارع الجلاء قبل ظهر غد ليتوجه إلى مسجد عمر مكرم بالتحرير لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، ثم نقله إلى مقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر وأن عددا كبيرا من قيادات الصحافة والإعلام حرصت على التواجد أمام قرية البضائع بمطار القاهرة لاستقبال جثمان الكاتب الكبير فور خروجه من المطار، حيث قدمت سلطات الحجر الصحى ومطار القاهرة كل التيسيرات لسرعة خروج الجثمان وإنهاء إجراءات بسرعة".



كان مكتب الأهرام بمطار القاهرة شكل فريق عمل بقيادة أشرف الحديدى، مدير المكتب، ونوابه تهانى عبد الرحيم وهشام عبد العزيز للإشراف على إجراءات وصول الجثمان، وكانوا أول مستقبلى الجثمان وقرأوا الفاتحة على روح الكاتب الكبير كما قاموا باستقبال قيادات الصحافة والإعلام.



وخصصت شركة الميناء الصالة المميزة لاستقبالهم قبل وصول الجثمان، وكان من بين الحضور كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، وماجد منير، رئيس تحرير "الأهرام المسائى"، ومحمد إبراهيم الدسوقى، رئيس بوابة الأهرام، والإعلامى أحمد موسى وعبد الرؤوف خليفة، عضوا مجلس الإدارة، وحاتم زكريا، أمين اتحاد الصحفيين العرب، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

