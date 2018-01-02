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اقتصاد

مسئول بالمركزي: مصر سددت 30 مليار دولار التزامات وديون لجهات خارجية في 2017

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:32 ص
صدى البلد
ا ش ا
صرح مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري بأن مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديون لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017، وملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال العام الجديد 2018.

وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - " إن مبلغ الـ 30 مليار دولار الذي سددته مصر خلال العام الماضي 2017 توزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من دول منها والسعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين.

وأضاف إن مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها الخارجية، حيث لم تتأخر عن سداد أية أقساط حتى وقت الأزمات خلال الفترة من 2011 وحتى 2016، وقامت بسداد كافة التزاماتها، كما أنها ستقوم بسداد المستحقات عليها خلال العام الجديد 2018 والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار.

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