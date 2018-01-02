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أخبار البلد

وزير الصحة يتوجه للفيوم للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:37 ص
الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة
محمود نوفل و عبدالصمد ماهر
يتوجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اليوم لمحافظة الفيوم، وذلك فى إطار جولاته الميدانية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير سيستهل جولته بلقاء الدكتور جمال حسين محافظ الفيوم بديوان عام المحافظة، لمناقشة المشروعات الطبية الجاري تنفيذها.

وأضاف أنه من المقرر أن يتفقد الوزير أعمال التطوير والإنشاءات بمستشفى الشوشنة وذلك تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة القادمة، مؤكدا حرص الوزير على متابعة أعمال التطوير على أرض الواقع غير مكتفي بالتقارير المكتبية.

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