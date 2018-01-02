الري: تنفيذ مشروعات بتكلفة قدرها 124 مليونا بالدقهلية

تنفذ الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، حزمة من المشروعات المائية خلال العام المالي 2017/2018 بتكلفة قدرها 124 مليون جنيه، لخدمة الشأن المائي بالمحافظة وتوفير التصرفات اللازمة لري مختلف الزمامات والحفاظ على الموارد المائية وتوجيهها وتوزيعها بطريقة عادلة.



وقال المهندس سعد السعيد موسى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية وفقا لبيان صادر عن الوزارة صباح اليوم الثلاثاء، إن خطة الوزارة في نطاق الدقهلية هذا العام تشمل العديد من الإنجازات على مستوى قطاع الري، ويجري إنشاء قطاعات دبش باماكن متفرقة علي الترع بهندسات ري ميت غمر وديرب نجم وتمي الامديد بتكلفة 1,2 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 62%، وكذلك إنشاء هندسة ري تمى الأمديد بتكلفة 2 مليون جنيه ونسبه ما تم تنفيذة 14% ، واحلال وتجديد 5 قناطر أفمام بهندسة تمي الامديد بتكلفة 1,2 مليون جنيه ونسبه ما تم تنفيذه 38% ، واحلال وتجديد مغذيات وبدالات وأعمال حديدية بدائرة الادارة شرق بتكلفة 2,5 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 52% ، وكذلك إنشاء ماكينة طوارئ تصرف 1م3/ث لتغذية جنابية زغلولة الكيلو 13.500 من نهر النيل فرع دمياط بتكلفة نحو4 ملايين جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 40% .



وأوضح المهندس سعد أن الأعمال تشمل أيضًا انشاء ماكينة طوارئ تصرف 1 م3/ث علي ترعة المنصورية لتغذية جنابية بشلا وفروعها بتكلفة بنحو 4 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 33% ، وكذلك احلال وتجديد فم ترعة بدين علي بحر طناح كيلو 11.00 بتكلفة 900 الف جنية ونسبة ما تم تنفيذه 20% ، وكذلك احلال وتجديد قنطرة حجز ميت معاند كيلو 12.750 وقنطرة فم ترعة ميت معاند كيلو 12.640 علي جناينة بشلا بتكلفة 1,8 مليون جنية ونسبة ما تم تنفيذه 54%، علاوة على احلال وتجديد وتصنيع واصلاح بوابات حديدية وانشاء صاولات بدائرة ادارة ري غرب الدقهلية بتكلفة 2.202 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 43%.



كما سيجري إحلال وتجديد كوبري كيلو 43.00 علي البحر الصغير – الكفر الجديد بتكلفة قدرها 3,2 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 95%، وكذلك عملية حماية جسر نهر النيل كيلو 167 مقياس الورضة إمام قرية ميت بدر خميس بتكلفة 6,9 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 93%.. وكذلك كوبري كيلو 37.900 علي ترعة المنصورية امام ميدان الكورة بتكلفة وقدرها 16 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 82%، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية اشاء حوائط ساندة من الخرسانة العادية على ترعة البوهية وترعة الشون العليا بتكلفة 1 مليون جنيه.



كما أشار وكيل الوزارة بالدقهلية بأن العمل يجري في انشاء عدد 5 كباري عدد 3 كباري على مصرف صافور ك 5.800 ومصرف كفر الروك 7.700 ومصرف الهوابر ك 8.400 وعدد 2 كوبري خ م علي اكتاف علي مصرف دبيج ك 3.450 ومصرف هلا ك 7.650 بتكلفة إجمالية نحو 3,8 مليون جنيه وجاري التجهيز للبدأ في التنفيذ، وكذلك جاري العمل في تنفيذ أعمال الصرف المغطي بمنطقة ام غنام الثانية بزمام 3050 فدان بتكلفة 7 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 60%، وكذلك عملية كوبري كيلو 2 علي مصرف نمرة 3 وكوبري كيلو 19.700 علي مصرف نمرة 2 بتكلفة 3 ملايين جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 50%، مع احلال وتجديد شبكة الصرف المغطي بمنطقة السرو الاعلي (أ) بزمام 3000 فدان بتكلفة 8,3 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 86%.



وأضاف المهندس سعد موسى أن العمل يشمل أيضا تجريف مصرف حادوس بالشفط واعادة تاهيل جسري المصرف بطول 14.02 كم بتكلفة 13 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 7%، وكذلك عملية احلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة المنصورة المستجد الثانية ب بتكلفة وقدرها 7.860 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 2 %.



وكذلك إنشاء كوبري مشاة خرسانة مسلحة عرض 2.5 م فتحة ملاحية 15 م علي مصرف بحر حادوس كيلو 38.00 امام قرية اليوسفية بتكلفة وقدرها 3,6 مليون جنيه وجاري التجهيز للبدأ في التنفيذ، وكذلك عملية حماية الجسر المشترك لمصرف عموم البحيرة الاسفل ومصرف عبد الرحمن من ك 0.25 حتى ك 0.35 بطول 100 م بالستائر الخرسانية علي مصرف عبد الرحمن بتكلفة نحو 4,9 مليون جنيه وجاري التجهيز للبدأ في التنفيذ.



وكذلك كوبري كيلو 6.500 علي مصرف بحر حادوس بتكلفة وقدرها 26 مليون جنيه ونسبة ما تم تنفيذه 30% ، وعملية احلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بمنطقة البشمور الثانية (ب) بزمام 2600 فدان بتكلفة 6 مليون جنيه.



تجدر الإشارة إلى انتهاء الإدارة العامة لري جنوب الدقهلية من تنفيذ عملية انشاء حوائط ساندة من الخرسانة العادية على ترعه البوهية والشون العليا بدائري ري بحري السنبلاوين بتكلفة 1,2 مليون جنيه، إلى جانب انتهاء الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية من إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بمنطقة البشمور الثانية (ب) بزمام 2600 فدان وذلك بتكلفة 6,5 مليون جنيه.