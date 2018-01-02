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أخبار البلد

رئيس مجلس النواب يتوجه إلى السعودية على رأس وفد برلماني

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:39 ص
على عبدالعال رئيس
على عبدالعال رئيس مجلس النواب
محمد عبدالناصر
غادر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، القاهرة، اليوم، الثلاثاء، متوجها على رأس وفد برلماني كبير إلى الرياض فى زيارة للسعودية تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات فى المنطقة.

ويضم الوفد المرافق لـ"عبد العال"، محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر.

وصرحت مصادر مطلعة ضمن الوفد البرلماني بأن زيارة رئيس مجلس النواب للسعودية تأتي تلبيةً للدعوة الموجهة من الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة، للقاء عدد من كبار المسئولين والشخصيات بالمملكة، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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