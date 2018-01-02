ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كيلليني يؤكد قدرته على مواصلة العطاء رغم بلوغه 33 عاما

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
ا ش ا
أكد جورجيو كيلليني مدافع فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا أنه قادر على العطاء لسنوات، رغم بلوغه 33 عاما.

وقال كيلليني - في حوار مع موقع ناديه الرسمي - "يوفتنوس مثل عائلتي، ومن المبكر للغاية التفكير في مستقبلي بعد الاعتزال.. يسعدني التواجد مع الفريق في الوقت الحالي، وأتطلع أيضا للاستمرار في مساعدة زملائي سواء داخل الملعب، أو في غرف خلع الملابس".

وفيما يتلعق بمفاوضات تجديد عقده، قال كيلليني "لا توجد أي مشكلة بالنسبة لي، ولن تكون هناك أي مفاجآت في هذه العملية".

ترشيحاتنا

مسئول بالداخلية الإيرانية: من اليوم سنتعامل بصرامة مع الاحتجاجات

جيسيكا ألبا تنشر أول صورة لمولودها الجديد

احذر : زيادة الوزن" فى الشتاء " خطوات عليك اتباعها

باكستان تستدعي السفير الأمريكي بعد تغريدة ترامب

العثور على جثة مسن في مسكنه بميت غمر

أحمد صالح: رفضت العودة للعمل في قطاع ناشئي الزمالك

النصر يبحث عن مواصلة إحراج الكبار أمام الأهلى..اليوم

شاهد..رامي رضوان تعليقا على موكب مدير أمن الغربية: "رئيس الجمهورية ما بيمشيش كده"

اعتقال 450 متظاهرًا فى العاصمة طهران خلال 3 أيام

مظاهرة حب بمطار القاهرة في استقبال جثمان "إبراهيم نافع".. صور

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من ضم نجم الدراويش .. فيديو

ماذا يحدث بالجسم عند تناول عصير البرتقال؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقل جثمان الراحل إبراهيم نافع إلى المستشفى السعودى الألمانى .. صور

إطلالة صادمة لـ «راندا البحيرى» فى أحدث جلسة تصوير

مظاهرة حب بمطار القاهرة في استقبال جثمان "إبراهيم نافع".. صور

اللون الفضي يسيطر على إطلالات النجمات في حفلات رأس السنة .. أبرزهم نانسي عجرم .. صور

زفاف مذيعة على الهواء مباشرة .. مفاجأة "ماريا" لعريسها في ليلة رأس السنة

فيديو

تعرف على الحالة المرورية عبر «Google Earth».. فيديو
شاهد..تعليق رامي رضوان على احتفالات رأس السنة في الأهرامات
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟