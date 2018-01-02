كيلليني يؤكد قدرته على مواصلة العطاء رغم بلوغه 33 عاما

أكد جورجيو كيلليني مدافع فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا أنه قادر على العطاء لسنوات، رغم بلوغه 33 عاما.



وقال كيلليني - في حوار مع موقع ناديه الرسمي - "يوفتنوس مثل عائلتي، ومن المبكر للغاية التفكير في مستقبلي بعد الاعتزال.. يسعدني التواجد مع الفريق في الوقت الحالي، وأتطلع أيضا للاستمرار في مساعدة زملائي سواء داخل الملعب، أو في غرف خلع الملابس".



وفيما يتلعق بمفاوضات تجديد عقده، قال كيلليني "لا توجد أي مشكلة بالنسبة لي، ولن تكون هناك أي مفاجآت في هذه العملية".