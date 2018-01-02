«الداخلية»: السماح لـ22 مواطنا بالجنسية الأجنبية دون الاحتفاظ بـ«المصرية»

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، رقم 1870 لسنة 2017، بالسماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.



ونص القرار في مادته الأولى على أن «يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا، أولهم السيد محمد علي إسماعيل محمد، وآخرهم السيد شريف عادل فهمي حسن رضوان، والمدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية».