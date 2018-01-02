اسعار الدولار اليوم بالبنوك

شهد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، استقرارا وفقًا لأسعار البنك المركزي المصري فى أحدث تقرير له، إذ سجل 17.6602 جنيه للشراء، و17.7902 جنيه للبيع.



وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك التعمير والإسكان 17.77 جنيه، وسجل أقل سعر للبيع في بنك القاهرة 17.75 جنيه.



وسجل سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات والبنك المصري الخليجي 17.72 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع، وسجل في بنك الشركة المصرفية والعربية الدولية 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.