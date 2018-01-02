تركيا: نأمل ألا تكون هناك تدخلات خارجية في الشأن الإيراني

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، حول الاحتجاجات المستمرة في إيران: "نؤمن بضرورة تجنب العنف وعدم الانجرار وراء الاستفزازات".



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيان الخارجية التركية: "نأمل ألا يكون هناك تدخلات أجنبية في الشأن الإيراني".



وتتوالى الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي ضد الأوضاع المعيشية المتردية في إيران والاستبداد السياسي للنظام الحاكم، حيث تشهد إيران منذ الخميس الماضي مظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الأشخاص وبدأت من مدينة مشهد، التي تعد مركزا دينيا مهما في البلاد، لتتوسع لاحقا إلى العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى تنديدا بالغلاء والفساد والسياسات الحكومية الداخلية والخارجية وتردي الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني.

