مؤشرات البورصة تبدأ أول جلسة فى 2018 بارتفاع جماعي

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، أول أيام التداول خلال العام الجديد 2018، وصعد المؤشر الرئيسي «EGX 30» بنسبة 0.10% مسجلًا 15033.5 نقطة.



كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.19% مسجلًا 829 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.33% مسجلًا 2577 نقطة.



وارتفع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.16% مسجلًا 1975 نقطة.