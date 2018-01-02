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اقتصاد

مؤشرات البورصة تبدأ أول جلسة فى 2018 بارتفاع جماعي

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، أول أيام التداول خلال العام الجديد 2018، وصعد المؤشر الرئيسي «EGX 30» بنسبة 0.10% مسجلًا 15033.5 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.19% مسجلًا 829 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.33% مسجلًا 2577 نقطة.

وارتفع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.16% مسجلًا 1975 نقطة.

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