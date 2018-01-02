خالد جلال: أرفض عرض مسرحيات مركز الإبداع بمقابل مادي لهذا السبب.. فيديو

حل المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة ومخرج حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضيفًا على موقع "صدى البلد" الإخباري لتكريمه عن مجمل أعماله الفنية.



وأكد "جلال"، خلال الندوة، أنه رفض عروض عديدة من كبرى المسارح لعرض مسرحياته الخاصة بمشاريع تخرج دفعات مركز الإبداع الفنى بمقابل مادى، راجعًا السبب لعدم تحول الهدف التعليمى الذى يقوم به مركز الإبداع إلى تجاري.



وأضاف أن مسرحية "قهوه سادة" تم عرضها فى عدد من المسارح بمقابل مادى لدعم بعض الأعمال الخيرية، منها مسرح جامعة القاهرة الذى يضم 2500 كرسي، حيث فوجئ بأن جميع التذاكر نفذت قبل بدء العرض بيوم.