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مصرع وإصابة 29 شخصا بـ4 محافظات.. 3 حوادث بالفيوم تنهي حياة شابين.. ذبح طفل في أسيوط.. ومصرع شاب بـ"خرطوش" بقرية "جبلة"

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:46 م
صدى البلد
  • إصابة 15 شخصا في تصادم على دائري الفيوم ومقتل آخر في سنورس
  • مصرع شاب إثر إصابته بخرطوش في حفل عرس بقرية جبلة
  • مصرع عامل صعقا بالكهرباء في بلاط بالوادى الجديد
  • إصابة 11 شخصا في اصطدام سيارة بعمود إنارة بالواسطى
  • العثور على جثة طفل فى بالوعة ببنى سويف

شهدت محافظات الجمهورية اليوم العديد من الحوادث والجرائم، ففي أسيوط، كشفت مديرية الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تفاصيل العثور على طفل قرية "منقباد" البالغ 3 سنوات مذبوحا، واتضح أن أحد أقارب والدته قام باستدراجه أثناء لعبه أمام منزل والدته بالقريه واختطافه والاتصال بخال الطفل لطلب فدية قيمتها 250 ألف جنيه ، وعلى الفور تم اقتحام منزل المختطف وتم العثور على الطفل مذبوحا .

ولقي شاب مصرعه إثر إصابته بخرطوش بالصدر أطلقه أحد المعازيم في حفل عرس بقرية جبلة، وبمواجهته أقر بإطلاقه النار دون قصد إصابة المجني عليه وأن السلاح بحوزته بغرض الدفاع عن النفس .

وفي الفيوم، أصيب 15 شخصا في حادث تصادم سيارتين نقل مع تروسيكل نتيجة لقطع الثاني الطريق فجأة أمام السيارة الأولي التي اصطدمت به وانحرفت لتصطدم بالسيارة الثانية التي كانت تقف معطلة على الطريق الدائري بمدينة الفيوم عند مدخل الصوفي، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام.

كما لقي عامل مصرعه على طريق بيهمو القديم في سنورس عندما قطعت دابة الطريق فجأة ولم يستطع مفاداتها مما أدى إلى اصطدامه بها ووفاته.

ولقي شاب مصرعه إثر إصابته بخرطوش بالصدر أطلقه أحد المعازيم في حفل عرس بقرية جبلة، وبمواجهته أقر بإطلاقه النار دون قصد إصابة المجني عليه وأن السلاح بحوزته بغرض الدفاع عن النفس .

وفي الوادي الجديد، لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله على أحد الأوناش لرفع الطوب بقرية مرزوق في مركز بلاط، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة المركزي وتم تحرير المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيقات .

وفي بني سويف، أصيب 11 شخصا نتيجة اصطدام سيارة أجرة بعمود إنارة أمام قرية قمن العروس بالواسطى وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطي المركزي حيث تم خروج البعض والبعض الآخر ما زال يتلقى العلاج .

وفي أسيوط، كشفت مديرية الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تفاصيل العثور على طفل قرية "منقباد" البالغ 3 سنوات مذبوحا، واتضح أن أحد أقارب والدته قام باستدراجه أثناء لعبه أمام منزل والدته بالقريه واختطافه والاتصال بخال الطفل لطلب فدية قيمتها 250 ألف جنيه ، وعلى الفور تم اقتحام منزل المختطف وتم العثور على الطفل مذبوحا.

وألقت قوات الأمن القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة للحصول على الفدية وعقب انتهاء الساعات المحددة لتسليم الفدية قام بذبح الطفل وكان في طريقه لإخفاء جثته، وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيقات .

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