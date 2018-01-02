رئيس «صائدي الأسماك» بالشخلوبة: مصرف «9» سبب رئيسي في تلوث بحيرة البرلس.. فيديو

طالب علي جلو، شيخ بلد قرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالقرية، بإنشاء محطة معالجة مياه على نهاية مصب مصرف 9 ، مشيرًا إلى أنه خلال السدة الشتوية يحمل هذا المصرف ملوثات نتيجة الصرف الصحي والزراعي، وهو ما يؤدي إلى نفوق الأسماك الصغيرة.



وأضاف "جلو" في تصريحات لـ"صدى البلد" نطالب من الجهات المعنية بإمداد شرطة المسطحات المائية بالمعدات واللنشات المجهزة لكي يتمكنوا من الاستمرار في محاربة مافيا زريعة الأسماك على مدار الساعة، واستكمال الجسر الواقي أو الجسر الفاصل ببحيرة البرلس لكي يحمي المسطح المائي للبحيرة.



كما طالب رئيس الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بقرية الشخلوبة الاستمرار في أعمال التطهير في البحيرة خاصة ورد النيل و"النسيلة" والذي ينمو ويتغول باستمرار داخل البحيرة بسبب مصرف 9 وكثرة الملوثات الناتجة من المصارف التي تصب في البحيرة.