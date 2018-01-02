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رياضة

الأهلي: سندعم الصفوف في يناير.. ومن نحتاجه لن يرحل.. فيديو

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:28 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد رشاد
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق يضع عينه على عدد من اللاعبين لتدعيم صفوفه في يناير، إلا أنه يرى أن طلبات أنديتهم "مبالغ فيها".

وأضاف عبد الحفيظ لقناة "أون سبورت": "لدينا اجتماع يوم الأربعاء مع حسام البدري المدير الفني ولجنة الكرة لمناقشة العروض المقدمة للاعبي الفريق وتجديد العقود".

وشدد "الأولوية للاحتياج الفني، أي لاعب يحتاجه الفريق لن يرحل إلا لو تلقينا عروضا لا يمكن رفضها مثل ماليك إيفونا وأحمد حجازي، في هذه الحالة لا يمكن التفكير، ما يزيد الأمر صعوبة أننا في منتصف الموسم، ومازال لدينا كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا ما يزيد الأمور صعوبة ، كما أنه لا عروض لشريف إكرامي، والحارس قارب على الجاهزية".

وعن التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم مثل عبد الله السعيد وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان وشريف إكرامي وصبري رحيل قال عبد الحفيظ: "كلهم مهمين، نأخذ خطوات أولية في ذلك الملف بشكل سريع".

وشدد "لدينا أسماء نريد ضمها في يناير، نسعى لوجود تدعيمات لكن الأسعار في السوق المصري صارت مبالغ فيها وبعيدة عن المنطق. من حق أي ناد طلب السعر الذي يريده ولكن بشكل مناسب ومنطقي".

وعن الفوز على النصر 4-0 قال: "مازال لدينا مباراة الزمالك يوم الاثنين وبعدها السوبر بـ4 أيام، الدوري مازال طويلا والحسم مازال مبكرا".

وعن حالة المصابين قال: "بالنسبة لمحمد الشناوي فضلنا أن نريحه مع بداية شعوره بإجهاد في العضلة الضامة وسيكون موجودا في التدريب معنا".

وأتم "أحمد حمودي ظهر بشكل جيد ضد أتليتكو مدريد ثم ضد النصر، أما عبد الله السعيد سيعود للتدريب غدا الأربعاء وفضلنا أن نريحه حتى لا يتعرض للإجهاد".

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