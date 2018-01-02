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«صدى البلد» يرصد طريقة استخراج بطاقة تموينية جديدة في 7 خطوات عن طريق المحمول.. ورقم 91237 لبدل الفاقد والتالف والحذف والإضافة

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:31 م
صدى البلد
محمد صبيح
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفعيل استخراج البطاقات التموينية من خلال الهاتف المحمول، اليوم، الثلاثاء، تيسيرا على المواطنين ولفض الاشتباكات بمكاتب ومديريات التموين ومنع التلاعب ببطاقات التموين من جانب بعض الفاسدين، حسب تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويستعرض "صدى البلد" خطوات استخراج البطاقة التموينية عن طريق خدمات الرسائل النصية التي تقدمها شركات المحمول، التي تقتصر على إرسال المواطن رسالتين نصيتين لتأكيد تسجيل الطلب وأخرى لطلب الرقم السري، تكلفة الرسالة الواحدة جنيهان.

1- يقوم المواطن بزيارة مكتب التموين التابع له، ويقدم طلب المستندات الخاصة بطلب استخراج بطاقة تموينية، ليتم تسجيل طلبه إلكترونيا من خلال الموظف المختص.

2- يرسل المواطن رسالة فارغة بقيمة جنيه واحد من التليفون المحمول الخاص به على رقم "91237".

3- سترد وزارة التموين على المواطن عن طريق رسالة نصية تفيد بتسجيل طلبه إلكترونيا أو لا، وفي حالة عدم التسجيل يعود المواطن لمكتب التموين التابع له وتأكيد تسجيل الطلب إلكترونيا.

4- بعد 7 أيام من رسالة تأكيد تسجيل طلب المواطن إلكترونيا بمكتب التموين، سيتم الرد عليه برسالة نصية تفيد بأن طلبه تم قبوله أو رفضه وحال الرفض سيتم ذكر أسباب الرفض.

5- بعد 7 أيام أخرى من استلام رسالة قبول الطلب، سيتم إرسال رسالة أخرى للمواطن تفيد بأن بطاقته تم استخراجها وعليه بالتوجه لمكتب التموين لاستلامها.

6- يتوجه المواطن لمكتب التموين التابع له لاستلام البطاقة التموينية، ثم يرسل رسالة نصية بقيمة جنيه واحد على نفس رقم الخدمة "91237" ويكتب داخل الرسالة رقم "1".

7- سيتم الرد على المواطن برسالة مجانية تتضمن الرقم السري الخاص ببطاقته التموينية وتفعيل البطاقة.

ويستطيع المواطن صرف التموين من خلال البطاقة التموينية والرقم السري الذي تم استلامه عن طريق الهاتف المحمول.

- التعديل على البطاقة التموينية

1- يتقدم المواطن بطلب استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية أو فصل أو إضافة لمكتب التموين التابع له وفقا لموقع السكن الجغرافي.

2- بعد التقدم بالطلب لمكتب التموين.. يقوم المواطن بإرسال رسالة نصية فارغة إلى رقم 91237 وانتظار استلام رسالة تأكيد تسجيل الطلب أو عدم تسجيله.

3- بعد 7 أيام من رسالة تأكيد تسجيل طلب المواطن إلكترونيا بمكتب التموين، سيتم إرسال للمواطن رسالة نصية تفيد بأن طلبه تم قبوله أو رفضه وحال الرفض سيتم ذكر أسباب الرفض.

4- بعد 7 أيام أخرى من استلام رسالة قبول الطلب، سيتم إرسال رسالة أخرى للمواطن تفيد بتنفيذ الطلب.

5- يتوجه المواطن لمكتب التموين التابع له لاستلام البطاقة التموينية في حالة استخراج بطاقة جديدة، ثم يرسل رسالة نصية بقيمة جنيه واحد على نفس رقم الخدمة "91237" ويكتب داخل الرسالة رقم "1".

6- سيتم الرد على المواطن برسالة مجانية تتضمن الرقم السري الخاص ببطاقته التموينية وتفعيل البطاقة.

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