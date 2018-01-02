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رئيس تنفيذية الأحواز: مظاهرات إيران ثورة شعب ضد ظلم حكم الخميني.. فيديو

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:31 م
صدى البلد
محمد الصاحى
قال الدكتور عارف الكعبي رئيس تنفيذية دولة الأحواز، إن ما يجرى في إيران طبيعي نتيجة النظام الشمولي، الذي عانى منه الشعب الإيراني ومن سياسته، لافتا إلى أن الفقيه الإيراني يرى أنه ممثل الله على الأرض وهو ما سبب حالة من الكبت للشعب الإيراني حتى خرج في تلك المظاهرات.

وأضاف رئيس تنفيذية الأحواز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «لميس الحديدي» في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن ما يحدث في إيران هو ثورة شعب وليست ثورة نظام، مشيرا إلى أن إيران احتلت إقليم الأحواز عام 1925 بعدما انهارت الإمبراطورية العثمانية، وعان الشعب الأحوازي منذ ذلك التاريخ ونظم العديد من الثورات ضد الإحتلال الإيراني وتم التفاوض في العديد من المرات حتى أنه تم الإتفاق مع الخميني على الخروج من الأحواز بعد سقوط حكم الشاه ولكنه خلف وعده واتفاقه بعد وصول نظامه للحكم.

وأشار إلى أن النظام الإيراني الحالي يمثل عبئا كبيرا على الشعب العراقي نتيجة حالة العداء بين النظام الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، خاصة في ظل حالة العقوبات التي تم فرضها على إيران في ظل هذا النظام.

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