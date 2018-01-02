اللواء الشهاوي يكشف مخطط الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط ..فيديو

قال اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك تحركا بوتيرة سريعة خاصة عقب تولي دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن توجهات أمريكا تجاه الشرق الأوسط تقوم على مبادئ أساسية، وهي الاستيلاء على النفط والمحافظة على أمن إسرائيل، وضمان عدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط لضمان استمرار الاحتياج للولايات المتحدة الأمريكية.



