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اللواء الشهاوي يكشف مخطط الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط ..فيديو

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:38 م
تامر الشهاوي
تامر الشهاوي
قال اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك تحركا بوتيرة سريعة خاصة عقب تولي دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن توجهات أمريكا تجاه الشرق الأوسط تقوم على مبادئ أساسية، وهي الاستيلاء على النفط والمحافظة على أمن إسرائيل، وضمان عدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط لضمان استمرار الاحتياج للولايات المتحدة الأمريكية. 

وأضاف "الشهاوي" فى حواره مع الإعلامي محمد الباز فى برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التوصل إلى تواجد قوة شيعية وسنية بالمنطقة، وخلق منازعات بين تلك القوتين تضمن صدام هاتين القوتين، ويترتب على الصراع تفتت الدول بالمنطقة، مما يسهل للكيان الصهيوني النفوذ بالمنطقة وليس التدخل العسكري فقط.

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