«حرب كرموز» توقف تصوير «كلبش 2» لأمير كرارة

قرر المخرج بيتر ميمى وقف تصوير الجزء الثانى من مسلسل "كلبش" للفنان أمير كرارة، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد فى مدينة الإنتاج الإعلامي حيث عاد لتصوير فيلمه الجديد "حرب كرموز".



ويأتى وقف تصوير كلبش بسبب بناء بعض الديكورات، فضلا عن أن المخرج يفضل استكمال تصوير الفيلم الذي لم يتبق له سوى عدد قليل من المشاهد التي يجري تصويرها أيضًا في المدينة.



يذكر أن مسلسل "كلبش" بطولة أمير كرارة وريم مصطفى ومحمود البزاوي وتأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي.