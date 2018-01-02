تعرف على محاور جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة.. فيديو

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الصندوق الاجتماعى كان يهدف لتوفير فرص عمل ومشروعات متناهية الصغر، مشددة على أن جهاز تنمية المشروعات يساعد كل من يريد إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، كما أنه يفتح مجالات تصدير لمن يريد إقامة مشروعات مختلفة.



وأضافت «جامع» خلال حوارها مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد»، أن الجهاز يعمل على محاور التمويل وتنمية ريادة الأعمال، وسهولة الإجراءات لأصحاب المشاريع، ومساعدة من يعملون بشكل غير رسمى للعمل بشكل رسمي.



وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أن الجهاز يتواجد في جميع محافظات الجمهورية، مشددة على أنهم يساعدون أصحاب المشاريع في استخراج أوراقهم، كما ان الجهاز لديه برامج تدريبية للشباب لمدة 4 أيام لتنمية مهاراتهم ومساعدتهم فى تنفيذ مشروعاتهم.

