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محافظ جنوب سيناء يعلن عن بشرى سارة للمواطنين..فيديو

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:35 م
صدى البلد
حازم عمرو
قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، إن عام 2018 سيشهد افتتاح مشروعات كثيرة وأكد أن شهر مارس القادم سيتم افتتاح محطة تحلية تتسع إلى 30 ألف متر مكعب من المياه سيتم ضخهم في منطقة الطور والفائض سيتم تحويله إلى مدينة شرم الشيخ .

وأضاف محافظ جنوب سيناء خلال مداخلة على قناة « دي ام سي » تقديم الإعلامي أسامة كمال ، أن تكلفة المحطة وصلت إلى حوالى 450 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك مشروعا آخر وهو « عمل طريق دولى مزدوج من النفق إلى شرم الشيخ ، وأكد أن هناك ثلاث شركات كبيرة تعمل فى هذا المشروع ، وأوضح أن هذا المشروع يكلف الدولة حوالى 3.5 مليار جنيه .

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