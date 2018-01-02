غدا..إعادة محاكمة مرسى و27 آخرين بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.



جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان وآخرين.