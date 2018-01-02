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برلمان

وكيل «رياضة البرلمان» يطالب بمساواة ميزانية الرياضة بالصحة والتعليم

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:37 م
صدى البلد
عبدالله خالد
قال النائب سمير البطيخي وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تطالب منذ سنتين بزيادة ميزانية وزارة الشباب والرياضة، لتتساوى مع ميزانية وزارة الصحة أو التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنها لا تقل أهمية عن أي من الوزارتين، مؤكدًا على أن دعم الرياضة والرياضيين يعود بالإيجاب على الصحة.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن دعم الرياضة بزيادة مراكز الشباب والاهتمام بها خطوة من خطوات مواجهة الإرهاب، وإبعاد الشباب عن الأفكار المتطرفة والكبت أو السعي في أي جهة مشبوهة، وذلك من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية.

وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن كثرة الاهتمام بمراكز الشباب وبملاعبها، وزيادة أعدادها يزيد من القاعدة المشاركة في الألعاب الرياضية، مما يزيد عدد الأبطال المصريين في جميع الألعاب على المستوى الدولي والعالمي.

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