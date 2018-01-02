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تعرف على موعد إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة «فيديو»

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:26 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو ممدوح
قال المستشار محمود شريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك لجنة مشكلة لمراقبة التبرعات للمرشحين للانتخابات الرئاسية، ومتابعة أوجه إنفاق هذه التبرعات. 

وأضاف "شريف"، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e»، أنه تم تحديد 20 مليون جنيه كحد أقصى لتكلفة الدعاية الانتخابية لكل مرشح، مشيرًا إلى أن التبرعات العينية يتم حسابها ضمن القيمة المحددة. 

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يجب على جميع المرشحين الالتزام بالقواعد الانتخابية، لافتًا إلى أن هناك لجانًا رقابية لتقدير قيمة الدعاية الانتخابية والحملات التي يطلقها كل مرشح.

وأكد أن العملية الانتخابية تبدأ في الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، الاثنين المقبل، وسيتم تحديد موعد بدء الدعاية الانتخابية.

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