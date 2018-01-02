محسن صلاح: إنجاز «أنفاق قناة السويس» ملحمة حقيقية بأياد مصرية.. فيديو

أِشاد المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، بالمشاريع القومية والتنموية التي تنفذها الدولة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن إنجاز «أنفاق قناة السويس» يعتبر ملحمة حقيقية بأياد مصرية.



وأكد «صلاح» خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «أون اليوم» المذاع على قناة «أون لايف»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجأ المصريين بمشروع «أنفاق قناة السويس»، خاصة أنه نُفذ بتكنولوجيا وتقنية مختلفة غير المعتادة، ولا أحد كان يتوقع أن يتم الإنجاز بأياد وشركات مصرية.



وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب، أنهم بدأوا بتنفيذ المشروع بأسلوب جديد بعقول مصرية، مشيرا إلى أن هناك خبراء أجانب شاركوا في المشروع في البداية ثم الشباب المصري أثبت كفاءته في التنفيذ، لدرجة أن الشباب كان لديهم تحدي الوقت لإنجاز المشروع في فترة قصيرة من خلال شباب عمرهم 35 عاما.