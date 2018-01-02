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أخبار العالم

النظام الإيراني يدعي عدم وجود احتجاجات بطهران رغم انتشارها بالشوارع

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:32 م
صدى البلد
شريف سيد
ادّعى علي ناصر أباد، المتحدث باسم الشئون السياسية في محافظة طهران الإيرانية، عدم وجود تظاهرات بالمدينة اليوم، الثلاثاء، على الرغم من أن المدينة شهدت تظاهرات حاشدة. 

وقال "أباد"، وفق وكالة "اسنا" الإيرانية، "شهدت ليلة أمس اضطرابات عديدة بالمدينة، إلا أن اليوم لم تشهد أي حادث يذكر، وتعيش في أمان". 

وأضاف أن "توقعاتنا هي أنه لن يكون هناك أي اضطراب في الساعات القادمة، كما أننا لم نشهد أي حوادث أو مؤامرات في أي من مدن طهران اليوم".

يأتي ذلك على الرغم من استمرار التظاهرات المناهضة للنظام الملالي في العديد من مدن إيران، على رأسها العاصمة طهران. 

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