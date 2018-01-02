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حوادث

غدا..الحكم على متهمين بقتل شخص على خلفية خصومة ثأرية بأوسيم

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:36 م
صدى البلد
محمد على - عمرو المصرى
تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة،غدا حكمها على "سالم ح ر"، و"سعد ز س"، المتهمين بقتل شخص والشروع فى قتل اثنين آخرين – بينهما طفل - على خلفية خصومة ثأرية بين المتهمين والمجنى عليهم.

وكانت النيابة قد أحالت المذكورين للمحاكمة، لاتهامهما فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحيازتهما أسلحة نارية، وقتل "يحيى عبد المنعم" والشروع فى قتل 2 آخرين بينهما طفل، حيث بيتا النية، وعقدا العزم على قتلهم لوجود "خصومة ثأرية".

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