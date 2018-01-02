صناع "طلق صناعي" يحتفلون بالعرض الخاص بكايرو فيستيفال سيتي مول..صور

احتفل صناع فيلم "طلق صناعي " بالعرض الخاص للعمل مساء اليوم الثلاثاء داخل سينما جالكسي بكايرو فيستيفال سيتي مول بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية.



حضر العرض من نجوم الفن حولايه فرغلى ومصطفى خاطر وماجد الكدوانى وأحمد ازر وعلى الطيب وسالى عادل ومحمد فراج وعبد الرحمن أبو زهره و خالد ومحمد دياب ومحمد الشرنوبى ومن الضيوف أشرف زكى وألفت عمر وهنادى والمخرج عمرو سلامة والإعلاميه سلمى الشماع .



وكانت شركة نيو سينشري للإنتاج السينمائي المنتجة ل "طلق صناعي " أكدت أن العمل قد حصل على التصاريح اللازمة لعرضه تجاريا من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.



الفيلم من تأليف الثلاثي محمد وشيرين وخالد دياب، وبطولة الفنانة حورية فرغلى، وماجد الكدوانى، ويشارك فى العمل نخبة من الفنانين والنجوم من بينهم بيومى فؤاد، سيد رجب، مصطفى خاطر، مى كساب، وإخراج خالد دياب، وقد افتتح عرضه خلال برنامج ليال عربية فى مهرجان دبي السينمائي.