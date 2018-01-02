"روتانا" تطرح تذاكر حفل محمد عبده في جدة

طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات تذاكر حفل نجم الخليج محمد عبده، المرتقبة في مدينة جدة السعودية يوم 11 يناير الجاري، ضمن سلسلة حفلات الشركة في دول الخليج خلال موسم نصف العام.



وأكدت "روتانا" طرح فئة التذاكر بسعر يبدأ من ١٥٠ ريال، على أن تكون التذاكر متاحة للجمهور للشراء عبر المتاجر الإليكترونية، مشيرة إلى أن الحفل يقام بدعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.



وينتظر أن يشدو محمد عبده بباقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة خلال الحفل، مثل (صوتك يناديني، هلا باللي له الخافق، عاشق خزاما، خجل، أخطيت في حقي، ليلة خميس، كلمت والصوت، اختلفنا، وين احب الليلة).

