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اقتصاد

أكثر من ملياري جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال ديسمبر

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:37 م
صدى البلد
أ ش أ
بلغ إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال ديسمبر الماضي نحو مليارين و647 مليونا و949 ألفا و788 جنيها، وإجمالي الرسوم الجمركية المحصلة عنها 809 ملايين و468 ألفا و873 جنيها، فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية واتفاقية أغادير 445 مليونا و177 ألفا و707 جنيهات.

قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم/الثلاثاء/ - إن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية قامت خلال ديسمبر بالإفراج عن 7525 سيارة ملاكي مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و503 ملايين و43 ألفا و168 جنيها.

وأضاف أن الرسوم الجمركية لتلك السيارات بلغت 237 مليونا و811 ألفا و782 جنيها، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة نحو 269 مليونا و413 ألفا و913 جنيها ورسم التنمية 60 مليونا و260 ألفا و57 جنيها، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير بلغت 380 مليونا و934 ألفا و743 جنيها.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 610 سيارات نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 536 مليونا و236 ألفا و832 جنيها، كما بلغت الرسوم الجمركية المحصلة 15 مليونا و7 آلاف و166 جنيها وضريبة القيمة المضافة 77 مليونا و174 ألفا و160 جنيها، والرسوم الجمركية المعفاة بلغت 42 مليونا و567 ألفا و298 جنيها.

وأوضح المصدر أن جمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 690 رسالة قطع غيار سيارات خلال ديسمبر بقيمة بلغت 608 ملايين و669 ألفا و788 جنيها، فيما بلغت الرسوم الجمركية 19 مليونا و998 ألفا و955 جنيها.

وأشار إلى أنه تم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بنحو 62 مليونا و498 ألفا و786 جنيها، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة 21 مليونا و675 ألفا و666 جنيها.

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