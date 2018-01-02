الصحة: إصابة 16 مواطنا في تصادم ملاكي وميكروباص في العبور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إصابة 16 مواطنا فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.





وأوضح الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات المركزة، والمشرف على هيئة الإسعاف، في بيان عاجل، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة.



