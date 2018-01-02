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أخبار البلد

الصحة: إصابة 16 مواطنا في تصادم ملاكي وميكروباص في العبور

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:37 م
صدى البلد
محمود نوفل و عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إصابة 16 مواطنا فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور. 

وأوضح الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات المركزة، والمشرف على هيئة الإسعاف، في بيان عاجل، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة. 

من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل جميع المصابين لمستشفى السلام العام، موضحا أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم من مختلف الفصائل بالمستشفى، وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

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