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أخبار العالم

رئيس جمهورية قبرص يبدأ زيارة رسمية للسعودية

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:33 م
نيكوس اناستسياديس
نيكوس اناستسياديس
أ ش أ
بدأ رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستسياديس، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها عددا من المسئولين السعوديين .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه كان في استقبال الرئيس القبرصي لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة نيوكس بانايي.

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