الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لسقوط قتلى في تظاهرات إيران

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء عن أسفه لسقوط قتلى في التظاهرات في إيران، مطالبا بتجنب العنف ضد المتظاهرين .



وقال المتحدث باسم الأمين العام فرحان عزيز حق- في مؤتمر صحفي نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية- إن الأمين العام يتابع عن كثب المعلومات عن التظاهرات في العديد من المدن في إيران ونأسف لوقوع قتلى ونأمل بتجنب العنف في المستقبل .



وأكد عزيز حق أن الأمم المتحدة تحترم حقوق الشعب الإيراني في التجمع سلميا والتعبير عن رأيه، نافيا أن يكون جوتيريش قد تأخر في اتخاذ موقف حيال التظاهرات التي واجهتها السلطات الأمنية بأعمال عنف دامية ومئات التوقيفات.



ومن جانبها، طلبت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم، عقد اجتماعين طارئين لمجلس الأمن في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان في جنيف لبحث التطورات في إيران والحرية التي يطالب بها الشعب الإيراني.



وأضافت: علينا ألا نبقى صامتين، من دون أن تحدد أي مواعيد محتملة لهذين الاجتماعين، مشيرة إلى أن الشعب الإيراني يطالب بحريته.



وبدأت حركة احتجاجية- غير مسبوقة في إيران منذ 2009- ضد الصعوبات الاقتصادية والنظام الإيراني قبل 6 أيام، وأسفرت عن مقتل 21 شخصًا على الأقل من بينهم 16 متظاهرًا.