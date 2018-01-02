وزير التموين: 2 مليون مواطن معهم بطاقات تموينية لا يستحقونها في مصر.. فيديو

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية استلمت اليوم قاعدة البيانات الجديدة من هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أنه سيتم بدء العمل بقاعدة البيانات الجديدة اعتبارًا من أول شهر فبراير القادم.





وأضاف وزير التموين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «لميس الحديدي» في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه في حال حذف البطاقات المكررة في قاعدة البيانات القديمة سيتم فتح الباب لبعض الفئات لضم الأطفال، مشيرًا إلى أنه تم إضافة 950 ألف مستفيد جديد ضمن الفئات التي تم ضمها للمنظومة خلال الفترة الماضية، مضيفا أن عدد المستفيدين 68 مليون مستفيد في التموين وحوالي 80 مليونًا في منظومة الخبز.





وأوضح أن منظومة البطاقات التموينية بها أكثر من 2 مليون مواطن لا يستحقون البطاقات التموينية، والتي سيتم حذفها بعد بدء تطبيق قاعدة البيانات الجديدة.