أحمد عكاشة: هناك فارق كبير بين الصحة النفسية والمرض النفسي.. فيديو

قال أحمد عكاشة عضو المجلس الرئاسي لكبار علماء مصر، إن هناك فارقا كبيرا بين الصحة النفسية والمرض النفسي، موضحا أن الصحة النفسية تتمثل فى القدرة على التكيف والصمود لكروب ومحن الحياة وإدارة الغضب، وتواكب القدرات مع التطلعات، وأن تستطيع أن تعمل وتعطي بحب، وتواجد احترام متبادل بين الفرد والشخص وتلافى التهميش.



وأضاف "عكاشة " فى حواره مع الإعلامي شريف عامر فى برنامج " يحدث فى مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه هناك نوعا من الخلل فى تطبيق معايير الصحة النفسية، لافتا إلى أن المرض النفسي يتمركز حول ذاته، ولكن الصحة النفسية متعلقة بالآخر.



وأوضح «عكاشة» أن الصحة تعني جودة الحياة الجسدية والنفسية والاجتماعية.