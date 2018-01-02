ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد عكاشة: هناك فارق كبير بين الصحة النفسية والمرض النفسي.. فيديو

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:45 م
احمد عكاشة
احمد عكاشة
هاني حسين
قال أحمد عكاشة عضو المجلس الرئاسي لكبار علماء مصر، إن هناك فارقا كبيرا بين الصحة النفسية والمرض النفسي، موضحا أن الصحة النفسية تتمثل فى القدرة على التكيف والصمود لكروب ومحن الحياة وإدارة الغضب، وتواكب القدرات مع التطلعات، وأن تستطيع أن تعمل وتعطي بحب، وتواجد احترام متبادل بين الفرد والشخص وتلافى التهميش.

وأضاف "عكاشة " فى حواره مع الإعلامي شريف عامر فى برنامج " يحدث فى مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه هناك نوعا من الخلل فى تطبيق معايير الصحة النفسية، لافتا إلى أن المرض النفسي يتمركز حول ذاته، ولكن الصحة النفسية متعلقة بالآخر.

وأوضح «عكاشة» أن الصحة تعني جودة الحياة الجسدية والنفسية والاجتماعية.

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا يضم نجم الأهلى السابق.. صور

تعرف على موعد إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة «فيديو»

«الأرصاد الجوية» تحذر من طقس مساء اليوم.. والصغرى 2 في هذه المناطق

داعش في قلب أمريكا ..صور

شاهد... أهداف الأهلي القاتلة في مرمى النصر

أحمد مهران: 250 ألف حالة خلع بسبب لعب الزوج « play station» .. فيديو

ننشر أول صور للحظة توقيع "متعب" مع التعاون السعودي

حوار مؤثر بين متعب وبركات عبر «تويتر»

«المصرية للاتصالات»: استعادة سرعة وجودة خدمة الإنترنت خلال أيام

صاحبة مبادرة «مصر أحلى» تكشف لـ"صدى البلد" اقتراحاتها لجذب السياح.. "فيديو"

اللواء الشهاوي يكشف مخطط الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط ..فيديو

سيارة تصدم مواطنين على كوبري ستانلي وتلقيهم في البحر.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع "طلق صناعي" يحتفلون بالعرض الخاص بكايرو فيستيفال سيتي مول..صور

70 دقيقة.. الأهلي يواصل التقدم على النصر بهدفين.. صور

سيراميكا كليوباترا يضم نجم الأهلى السابق.. صور

هدى قطب عن تبني طفلتها: «حياتي بدأت في 2017».. فيديو وصور

اعتقال أخطر إرهابية فرنسية تنتمي لداعش في سوريا.. صور

فيديو

محسن صلاح: مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تأخر كثيرا.. فيديو
أحمد عكاشة: هناك فارق كبير بين الصحة النفسية والمرض النفسي.. فيديو
خبير نقدي: الاحتياطي الأجنبي لم يتأثر بسداد ديون من العام الماضي ..فيديو
تعرف على محاور جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة.. فيديو
وزير التموين: 2 مليون مواطن معهم بطاقات تموينية لا يستحقونها في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكاف لأحسن لاعب فى أفريقيا ؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكاف لأحسن لاعب فى أفريقيا ؟