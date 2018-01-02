غدا..استئناف خالد علي على حبسه بتهمة "الفعل الفاضح"

تنظر محكمة جنح مستأنف الدقى،برئاسة المستشار عماد الدرملى، غدا استئناف المحامى خالد على، على حكم حبسه 3 أشهر، وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بفعل فاضح خادش للحياء العام .



وطلب دفاع المحامى الحقوقى خالد على، تفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط مجلس الدولة يوم الواقعة بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٧، لافتين إلى أن الفيديو المقدم للنيابة من قناة صدى البلد وأن المحامى خالد على على خلاف مع مالك القناة نظرا لأنه محامى العمال العاملين بمصنعه، كما طالبوا بالتوصيف الوظيفى للجنة المسئولة عن تفريغ الفيديو المقدم لهيئة المحكمة والتأكد من مدى خبرتهم فى مهنة المونتاج.