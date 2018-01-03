ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لجنة الكرة بالأهلي تجتمع بحسام البدري

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، سوف يعقد اجتماعًا هامًا اليوم مع لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، لبحث صفقات فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري.

وأوضح أن الجلسة سوف تناقش مصير العروض التي وصلت لضم بعض اللاعبين، إلى جانب حسم التدعيمات التي يرغب الجهاز القيام بها في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن رحيل أي لاعب من عدمه يتوقّف على الاحتياج الفني في المقام الأول، وبعد ذلك المقابل المالي، لافتًا إلى أن موقف مؤمن زكريا من الرحيل إلى فريق الإمارات الإماراتي لا يتوقف على المقابل المالي فقط، وأشار إلى أن هناك عروضًا كان لها وضع خاص من حيث المقابل الكبير، كما حدث مع الجابوني ماليك إيفونا وأحمد حجازي.

ترشيحاتنا

القبض على راكب حاول تهريب حشيش إلى السعودية

وصول جثمان إبراهيم نافع إلى مبنى الأهرام

مظاهرات مؤيدة لنظام "الملالي" في إيران

7 يناير.. بدء إنتاج الغاز من كشف «بدر الدين» الجديد بالصحراء الغربية

عمرو أديب عن إنجاز كاتدرائية العاصمة الإدارية: «معرفش الحاجات دي بتتعمل إزاي»

شوقي: «صبحي يسير في الطريق الصحيح.. وعرضان لغالي لكن الأولوية للأهلي».. فيديو

سيرين عبد النور تكشف عن اسم مولودها الجديد

زلزال جديد يضرب إيران

اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم يتصدر نشرة «صباح البلد».. فيديو

أجويرو وستيرلينج يسجلان ويواصلان ملاحقة «صلاح» و«كين» على قمة هدافي الدوري

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

خبير مصرفي: عملة «بيتكوين» سلاح ذو حدين يمكن استخدامه في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤسسة «ملكات جمال مصر للعالم» تكشف سر نجاح مسابقاتها

صناع "طلق صناعي" يحتفلون بالعرض الخاص بكايرو فيستيفال سيتي مول..صور

70 دقيقة.. الأهلي يواصل التقدم على النصر بهدفين.. صور

سيراميكا كليوباترا يضم نجم الأهلى السابق.. صور

هدى قطب عن تبني طفلتها: «حياتي بدأت في 2017».. فيديو وصور

فيديو

اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم يتصدر نشرة «صباح البلد».. فيديو
شوقي عبد الشافي: موقفي حساس من العمل في الأهلي بسبب زيزو ..فيديو
التعاون: الحضري قمة في الاحترافية والإخلاص .. فيديو
التعاون: حسم شراء "فتحي" نهائيا من الزمالك نهاية الموسم .. فيديو
التعاون: الخطيب سهل من صفقة متعب.. وننتظر منه الكثير ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكاف لأحسن لاعب فى أفريقيا ؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكاف لأحسن لاعب فى أفريقيا ؟