لجنة الكرة بالأهلي تجتمع بحسام البدري

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، سوف يعقد اجتماعًا هامًا اليوم مع لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، لبحث صفقات فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري.



وأوضح أن الجلسة سوف تناقش مصير العروض التي وصلت لضم بعض اللاعبين، إلى جانب حسم التدعيمات التي يرغب الجهاز القيام بها في الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن رحيل أي لاعب من عدمه يتوقّف على الاحتياج الفني في المقام الأول، وبعد ذلك المقابل المالي، لافتًا إلى أن موقف مؤمن زكريا من الرحيل إلى فريق الإمارات الإماراتي لا يتوقف على المقابل المالي فقط، وأشار إلى أن هناك عروضًا كان لها وضع خاص من حيث المقابل الكبير، كما حدث مع الجابوني ماليك إيفونا وأحمد حجازي.



