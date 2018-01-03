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الخارجون من جنة رمضان 2018.. كريم عبد العزيز يبتعد عن الماراثون بالإكراه .. وتحضيرات منى زكى سر غيابها .. وإياد نصار وباسم ياخور ينضمان للقائمة

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يوسف الشريف يبتعد رغم النجاح
ودنيا سمير غانم واحمد فهمى يحصلان على اجازة

مع بدء العد التنازلى لشهر رمضان القادم , بدأت خريطة الدراما الرمضانية تتضح بشكل كامل , حيث خرج عدد كبير من الفنانين من السباق الرمضانى لهذا العام ،بعدما كان مقررا تقديمهم لأعمال درامية هذا العام , والبعض الاخر أعلن حصوله على إجازة.

وآخر الخارجين من الماراثون الرمضانى القادم لهذا العام الفنان كريم عبد العزيز , الذى تم الإعلان عن وقف تصوير الجزء الثانى من مسلسله "الزيبق " بعد ان قام بتصوير ما يقرب من يومين فيه , بسبب ارتفاع تكلفة العمل , وبذلك يكون الفنان شريف منير هو الاخر قد خرج من السباق الرمضانى.

منى زكى هى الاخرى أعلنت عن تأجيل مسلسلها الجديد "إيزيس" الذى كان من المقرر ان يقوم بإنتاجه تامر مرسى ,وذلك لعدة أسباب اولها عدم أكتمال السيناريو الخاص بالعمل , كما ان العمل يحتاج الى فترة طويلة من التحضيرات والسفر الى الخارج نظرًا لضخامته.

كما خرج مسلسل " ممنوع من دخول مصر " والذى كان من المقرر يقوم ببطولته باسم ياخور من السباق الرمضانى بسبب عدم اكتمال السيناريو بسبب انشغال مؤلفه تامر عبد المنعم ببرنامجه الجديد , وهو ما تكرر مع الفنان الأردنى إياد نصار حيث تم تأجيل تصوير مسلسله الجديد "ضد القانون ".

أحمد فهمى هو الآخر قرر عدم خوض الماراثون الرمضانى القادم بعمل فنى جديد حتى يتمكن من تقديم عمل سينمائى جديد ، بالإضافة إلى رغبته فى الحصول على وقت كاف للتحضير الى مسلسله الدرامى الجديد الذى سيتم تقديمه فى رمضان 2019 خاصة بعد النحاج الذى حققه مسلسله "ريح المدام " الذى قام بتقديمه العام الماضى.

الامر ذاته فعله الفنان يوسف الشريف الذى قرر عدم تقديم عمل درامى فى رمضان 2018 رغم نجاح مسلسل "كفر دلهاب " والذى شارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم روجينا وسهر الصايغ ومحمد رياض ، وتوقع عدد كبير من جمهوره ان يستغل هذا النجاح من خلال عمل آخر ، إلا أنه فاجأ الجميع بإعلان خبر عدم خوضه الماراثون الرمضانى القادم ،خاصة وانه ينوى التفرغ لتقديم عمل سينمائى جديد.

كما قررت الفنانة دنيا سمير غانم عدم تقديم عمل فنى جديد فى رمضان 2018 ،حيث جاء القرار لرغبتها فى الحصول على فترة راحة بعد إنشغالها على مدار ثلاث سنوات بتقديم اعمال فنية جديدة وهي: "لهفة" و" نيللى وشريهان "و" فى اللا لا لاند".

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