نيكول سابا تستعد لتصوير "الهيبة" الأسبوع المُقبل

تستعد الفنانة اللبنانية نيكول سابا لتصوير أولى مشاهد الجزء الثاني لمسلسل "الهيبة" أمام الفنان السوري تيم حسن، خلال الأسبوع المُقبل، تمهيدًا لعرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، إذ تجرى التحضيرات النهائية لتصوير المشاهد في لبنان.



مسلسل "الهيبة" تدور أحداثه في إطار اجتماعى رومانسى، تتخلله أجواء بوليسية ويتطرق إلى قضية مثيرة في قرية لبنانية اسمها "الهيبة"، ويشارك في بطولته تيم حسن ونيكول سابا ونادين نجيم ومنى واصف وكارلا بطرس، ومن تأليف وسيناريو وحوار هوزان عكو، ومن إخراج سامر البرقاوى.