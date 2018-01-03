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محافظات

مباراة كرة قدم بين فريق بيلا روسيا ونادي جنوب سيناء خلال فبراير

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
نضال المصري
ناقش اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع "سيرجى راتشكوف" سفير بيلاروسيا بالقاهرة، التنسيق لإقامة مباراة كرة قدم بين فريق مينسك عاصمة بيلاروسيا، وفريق نادي جنوب سيناء لدعم أواصر الصداقة بين البلدين، والترويج السياحي للسياحة الرياضية بشرم الشيخ وتبادل الخبرات والثقافات.

وذلك بحضور المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، وعلى أنور الشناوي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، واللواء حسين رجب، مدير عام مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء.

وجاء الاجتماع بغرض التنسيق لإقامة مباراة كرة قدم بين فريق مينسك عاصمة بيلاروسيا، وفريق نادي جنوب سيناء برئاسة عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك السابق وبحضور رياضيين مصريين وقنوات رياضية متخصصة مصرية وبيلاروسيا، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب إستاد مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ في النصف الثاني من فبراير 2018.

وكان السفير البيلاروسي قد قام بزيارة لمدينة الشباب والرياضة ملعب كرة القدم، وملاعب الاسكواش، وغرف تبديل الملابس، وحمام السباحه، وأبدي إعجابه الشديد بهذا الصرح الرياضي الضخم.
مباراة كرة قدم بين فريق بيلا روسيا ونادي جنوب سيناء خلال فبراير
مباراة كرة قدم بين فريق بيلا روسيا ونادي جنوب سيناء خلال فبراير
مباراة كرة قدم بين فريق بيلا روسيا ونادي جنوب سيناء خلال فبراير

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