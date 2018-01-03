تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمواجهة الزمالك وطلائع الجيش اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة قوية اليوم عندما يحل ضيفا على طلائع الجيش بملعب الدفاع الجوى فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع العاشر فى منافسات الدورى الممتاز لموسم 2017/2018.



ويسعى الزمالك إلى مواصلة نتائجه الجيدة فى الفترة الأخيرة بعدما نجح فى تحقيق 3 انتصارات متتالية على حساب كل من الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب والأسيوطى ، والسير بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب المسابقة.



وفى المقابل يسعى طلائع الجيش بقيادة مدربه حلمى طولان إلى مواصلة العروض الطيبة فى الفترة الأخيرة والصحوة الجيدة التى يعيشها الفريق.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء وسيتم إذاعتها على قنوات " أون سبورت ، ودى إم سى و"نايل سبورت".