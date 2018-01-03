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محافظات

هيئة قناة السويس تمدد تخفيضات عبور السفن لعام إضافي

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:36 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام صلاح
قررت هيئة قناة السويس، تمديد العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات الحاويات والبترول والصب الجافة، لعام إضافي، وفق بيان للهيئة .

وتتضمن قرارات الهيئة استمرار العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة، القادمة من دولة جنوب أفريقيا والمتجهة إلى موانئ البحر المتوسط وبالعكس، والذي تتراوح نسبته بين 40-50%، وذلك بحسب الميناء الذي ستتجه إليه السفينة في البحر المتوسط.

وتضمنت أيضا استمرار التخفيضات الممنوحة لسفن البضائع الصب الجافة، القادمة من موانئ شرق وجنوب أستراليا، ومتجهة إلى موانئ شمال غرب أوربا، حتى نهاية العام، بنسبة تصل إلى 75%، بالإضافة إلى الاستمرار بالتخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، المتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، حتى 30 يونيو من العام الجاري، والتي تتراوح بين 55 و65%.

وقررت هيئة قناة السويس منح المزيد من التخفيضات لناقلات البترول العملاقة العابرة للقناة، بالتكامل مع خط سوميد عن طريق “الخليج العربي، والخليج الأمريكي، أو منطقة الكاريبي” في رحلتها الدائرة المحملة أو الفارغة، حتى نهاية ديسمبر المقبل، وفقا للبيان.

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