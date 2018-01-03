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رياضة

خضوع لاعب المنشطات بالدورى الممتاز لكرة القدم لمجلس تحقيق اليوم

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:19 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
يخضع محمد دبش لاعب بتروجت للجنة الاستماع والعقوبات بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اليوم لسماع أقواله بعد أن ثبت تعاطيه المنشطات.

وكانت لجنة المنشطات قد أعلنت أن محمد دبش تعاطى مادتين محظورتين إحداهما كورتيزون والثانية مكمل غذائى وهما من المواد المدرجة فى المنشطات ولذلك تم إيقافه.

يذكر أن دبش معرض للإيقاف ما بين عامين وأربعة أعوام وفقا للائحة الاتحاد الدولى لمكافحة المنشطات فى حالة ثبوت تعاطيه دون تقديم أى حجج طبية خاصة .

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