"مستقبل وطن" يشيد بدور مصر في تشكيل وفد تفاوضي موحد للمعارضة السورية



أشادت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، بالدور المحوري الذي لعبته مصر في تشكيل وفد تفاوضي موحد من كافة تنظيمات المعارضة السورية بهدف تنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة.



وأكدت الأمانة في بيان لها اليوم أن الجهود المصرية المستمرة منذ بدء الأزمة السورية وحتى الآن، تشير بوضوح إلى إدراك مصر لدورها المهم والمحوري على الصعيدين السياسي والإنساني والعمل الدائم من أجل المساعدة فى إحلال الاستقرار وحل الأزمة فى سوريا.



ولفتت إلى أنه يأتي نجاح مصر اليوم فى تشكيل وفد تفاوضي موحد من كافة تنظيمات المعارضة السورية بهدف تنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة كمحور مهم من محاور التحركات المصرية من أجل حفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها.



وأعرب حزب مستقبل وطن، عن أمله بأن يحظى الشعب السوري الشقيق بكل الخير والأمن والسلام، بما يحقق طموحاته ويساهم فى عودة الدولة السورية موحدة قوية.



