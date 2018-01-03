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وصول و سفر 884 راكبا وتداول 74 شاحنة بميناء نويبع البحرى

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
نضال المصرى
قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر ان ميناء نويبع البحرى شهد اليوم وصول و سفر 884 راكبا و تداول 74 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا و ايلة و على متنهما 366 راكبا و 16 برادا و 5 تريلات و2 سيارة و 2 باص جيت.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين سينا و ايلة و على متنهما 381 راكبا و 12 برادا و 4 تريلات و 1 سيارة فيما غادرت السفينتان سينا و ايلة و على متنهما 137 راكبا و 22 برادا و 15 تريلا.

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