وصول و سفر 884 راكبا وتداول 74 شاحنة بميناء نويبع البحرى

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر ان ميناء نويبع البحرى شهد اليوم وصول و سفر 884 راكبا و تداول 74 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا و ايلة و على متنهما 366 راكبا و 16 برادا و 5 تريلات و2 سيارة و 2 باص جيت.



بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين سينا و ايلة و على متنهما 381 راكبا و 12 برادا و 4 تريلات و 1 سيارة فيما غادرت السفينتان سينا و ايلة و على متنهما 137 راكبا و 22 برادا و 15 تريلا.