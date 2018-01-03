صورة سيلفي لـ "داعشي" خارج متحف "متروبوليتان" تثير الذعر في نيويورك

تحقق الشرطة الأمريكية في ولاية نيويورك في واقعة ظهور صور لما يبدو أنهم من أنصار داعش يلتقطون صور "سيلفي" خارج متحف المتروبوليتان للفنون، وفي ضوء مركز التجارة العالمي واحد.



ووفقا لتقرير نشره موقع "نيويورك دايلي نيوز" الإخباري، تداول عدد من النشطاء صورة رجل ملثم بوشاح مرسوم عليه شعار "داعش"، واقفًا على رصيف مغطى بالثلوج خارج المتحف من جهة الجانب الشرقي العلوي.



وقال اريك فاينبيرج، المؤسس المشارك لشركة "جيبيك" ــــ وهي شركة استخبارات الكترونية تقوم بتتبع علامات التصنيف المتعلقة بالإرهاب ـــ وفقا لـ نيويورك دايلي نيوز- إنه بدأ يتتبع الجولات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة السبت الماضي للبحث عن صاحب الصورة والتعرف على هويته.



"وأكدت هيئة الشرطة في نيويورك انها على بينة من الصورة، وكما هو الحال مع جميع التهديدات المتعلقة بالإرهاب، فإن شرطة نيويورك الوطنية تبحث وتتحرى بشأن الحادث



ووفقا لما أعلنه متحدث باسم شرطة نيويورك اليوم الأربعاء، فإنه حتى الوقت الحالى لا توجد تهديدات ذات مصداقية تتعلق بمدينة نيويورك"،



وقال "فينبرج" إن الصور، وغيرها من الصور المشابهة لها، تهدف الى زرع الخوف، وتشجيع الارهابيين المحتملين الوحيدين على اتخاذ اجراءات، ولكن يجب التأكد فربما لا تعدو الصور الا ان تكون صور مركبة، وربما انها ليست كذلك، ويجب ان تؤخذ على محمل الجد".



وفي الشهر الماضي، أظهر ملصق دعاية عبر الإنترنت مفوض شرطة نيويورك جيمس أونيل، راكعا أمام إرهابي ملثم من "داعش".

