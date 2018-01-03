التليفزيون الإسرائيلي يعلن موعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي لتل أبيب

أعلنت القناة الثانية الإسرائيلية، أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، سيجري زيارة خاطفة ليوم واحد إلى إسرائيل، نهاية يناير الجاري.



وقالت القناة إن زيارة "بنس" ستشمل عقد اجتماع مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاك هرتسوج، رئيس "المعسكر الصهيوني"، ولا تشمل عقد أي لقاءات مع السلطة الفلسطينية أو مع كبار المسؤولين الفلسطينيين.



وأكد البيت الأبيض في وقت سابق، أن الزيارة ستجرى يوم 14 يناير الجاري، إلا أن قائمة المسؤولين المتوقع وصولهم إلى البلاد خلال هذا التاريخ والتي أعلنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، لم تتضمن اسم بنس.



يشار إلى أن زيارة بنس إلى منطقة الشرق الأوسط، تأجلت مرتين، حتى الآن، وذلك في ضوء حالة الرفض الفلسطيني لعقد أي لقاء مع "الوسيط الأمريكي في الأراضي الفلسطينية"، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.