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أخبار العالم

الحوثيون يجندون الأطفال و"الأيتام "لمواجهة انتصارات الجيش اليمني

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
اميرة سالم
بدأت مليشيات الحوثي العام الجديد 2018، بتنفيذ حملة تجنيد إجبارية للأطفال في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، في موقف يكشف عن حجم الورطة الكبيرة التي تعيشها المليشيا في جبهات القتال ؛ بعدما كثفوا من تحركاتهم في أوساط القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء، وأرسلوا عشرات القيادات إلى مدارس العاصمة والمحافظات النائية في الشمال اليمني، تحثهم على الانخراط في جبهات القتال.

ووفق " العين " الاماراتى فقد تسببت الانتصارات المتسارعة للجيش الوطني المدعوم بالتحالف العربي بذعر غير مسبوق، وجعلها تتجه لإجبار العائلات الفقيرة على الزج بأبنائها في جبهات القتال ؛ ورغم التحركات العلنية للتجنيد الإجباري والمحاضرات التي يلقيها قادة المليشيا على طلاب المدارس والجامعات، وإنشاء معسكرات التدريب، فإن المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، لم تصدر أي تعليق حيال الأمر، في موقف وصفه مراقبون بالمريب.

وتابع الموقع أن الحوثيون تعرضوا لأكبر عملية استنزاف في صفوف مقاتليهم خلال ديسمبر الماضي، فبعد انتفاضة صنعاء التي حصدت أكثر من 200 من كبار مسلحيهم، كانت المليشيا تتلقى ضربات موجعة من الجيش الوطني والتحالف العربي في عدد من جبهات القتال، وعلى رأسها "بيحان وعسيلان" في شبوة، و"نهم"شرقي صنعاء، و"الخوخة" في الحديدة، بالإضافة إلى محافظة الجوف.

وجراء نفاد مخزون المقاتلين، لجأت مليشيا الحوثي إلى استجداء القبائل من أجل إسنادها بمقاتلين لتعويض الاستنزاف الكبير في صفوفها، لكن طلبها قوبل بالرفض التام ؛ وهو ماتسبب فى فرض حالة طوارئ غير مسبوقة، وأوفدت عشرات القادة إلى قبائل "حاشد" و"بكيل" تترجاهم بعدم تركهم منفردين في جبهات القتال.

ولم تكتف المليشيات بإيفاد قادتها إلى القبائل، حيث وجّه زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي، الأيام الماضية، كلمة عبر الفيديو لعدد من رجال القبائل الموالين للحوثيين في طوق صنعاء، ظهر فيها يستجديهم بشكل غير مسبوق، ويطالبهم بضرورة الدفع بمقاتلين ؛ عقب فشلها في إقناع القبائل التي كانت الخزان الرئيسي لمقاتليها منذ بداية الانقلاب، لجأت مليشيا الحوثي إلى تنفيذ حملات إجبارية في صفوف الأيتام والأسر الأشد فقرا، وخصوصا في مديريات الساحل الغربي.

يشار الى ان مصادر في أحد دور الأيتام بصنعاء، تحدثت سابقا أن مليشيا الحوثي، قامت بإجبار 30 يتيما على الانخراط في معسكرات تدريب، للزج بهم في جبهات القتال، وأبلغت القائمين على الدار بأنهم سيحتاجون لدفعة جديدة خلال الأيام المقبلة.

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