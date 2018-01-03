اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم يتصدر نشرة «صباح البلد».. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على شاشة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية رشا مجدي، اليوم الأربعاء، مجموعة من أهم الأخبار المحلية والرياضية والعالمية التي يشهدها العالم.



وكانت من أبرز عناوين الأخبار التي تصدّرت الساحة المصرية: يترأس المهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية، وتنظم حملة "كلنا معاك من أجل مصر" احتفالية كبرى باستاد بتروسبورت لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، تعقد اللجنة المحلية بمجلس النواب اجتماعا بحضور محافظ القاهرة.



كان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة التي تهم المواطنين بجميع فئاتهم وأعمارهم، من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية وفقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "النشرة الإخبارية"، التي تقدم يوميًا في الثامنة صباحًا.