تهم فساد جديدة تلاحق نتنياهو

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن الشرطة تفحص، منذ عدة أسابيع، تهم فساد جديدة تلاحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتكشف تورط موظفين كبار في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مخالفات على صلة بقضايا فساد ورشاوى.



وقالت الصحيفة إنه في إطار هذه التطورات، من المتوقع أن يدلي أحد المشتبه بهم المركزيون في القضية بتفاصيل جديدة بشأن الرشوة التي تلقاها بيتان من جهات مختلفة، كما يتوقع أن تجري الشرطة مواجهة بينه وبين بيتان.



وتابعت الصحيفة أن التهم تطال "موظفين كبار" بمكتب نتنياهو، وبعض موظفي المكتب "قدّم إفادات لدى الشرطة".



ونقلت القناة عن المدير العام لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيلي جرونر، قوله إن "المكتب لا علم لديه بأن الشرطة تجري أية فحوصات".