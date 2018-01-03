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محافظات

محافظ القاهرة يدشن حملة "خليك زي آدم".. الجمعة

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
تدشن محافظة القاهرة برئاسة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة حملة " خليك زي آدم " بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين.

ومن المقرر أن يكون حفل التدشين ظهرًا عقب صلاة الجمعة القادمة بميدان عابدين أمام ديوان عام محافظة القاهرة.

وكان قد فوجئ المواطنون بمحافظة القاهرة بانتشار اعلانات بمختلف شوارع المحافظة عبارة عن صورة لطفل صغير باللون الابيض مرفق اسفلها كلمة " خليك .. زى أدم " مما اثار فضول المواطنين لمعرفة أسباب انتشاره والهدف منه.

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